500 Straftaten sollen auf Konto von Jugendbande gehen: 300.000 Euro Schaden

Und sie werden damit wahrscheinlich auch in dieser Nacht weitermachen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien kamen der Bande zwar auf die Schliche, ihnen sind jedoch teilweise die Hände gebunden - bei den Tatverdächtigen handelt es sich in sechs Fällen nämlich um Kinder , also unter 14-Jährige. Das jüngste Bandenmitglied ist 12, das älteste 17 Jahre alt.

Die Kinder und Jugendlichen sollen für 350 Einbrüche in Pkw verantwortlich sein, davon 300 in Taxis - der KURIER berichtete. Zudem gehen zig Einbrüche in Geschäfte und Automaten, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen in Wien und Niederösterreich auf ihr Konto. Insgesamt sollen sie einen Schaden von 300.000 Euro verursacht haben.

"Geh ma' TX machen"

"Die Bande zeichnet sich nicht durch eine fixe Hierarchie oder Struktur aus. Sie treffen sich lose in Parks und überlegen sich dann, was sie machen", erklärte der Vizechef der LKA-Außenstelle. Dabei hatten sie meistens Taxis im Visier. "Geh ma TX machen", soll etwa ein Code für einen geplanten Einbruch in Taxis - die am Kennzeichen TX zu erkennen sind - gewesen sein.