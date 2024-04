Einbruchsserie in Wiener Taxis löst Frustration bei Fahrern aus

"Wir haben allein in den vergangenen drei Monaten 30 bis 40 solcher Einbrüche in Taxis gehabt. Das ist nicht mehr normal", klagt Volkan Acar, Funktionär der Taxi-Innung Wien. Dabei würden die Kriminellen immer nach demselben Modus Operandi vorgehen.

"Der Schaden pro Einbruch beträgt rund 500 Euro . Berücksichtigen muss man dabei den Verdienstentgang , also die verlorene Arbeitszeit , den Verlust der Gegenstände des Taxilenkers, die neue Scheibe beziehungsweise auch die Arbeitszeit in der Werkstatt", erklärt der Funktionär der Taxi-Innung.

"Es ist wirklich traurig, weil diese Vorfälle die Branche ausgerechnet in einer Zeit treffen, in der sie ohnehin schon mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat", betont der Bezirksrat.

Auch Favoriten-Bezirksrat Muhammed Yüksek hat von den Vorfällen in der Taxi-Branche in den vergangenen Monaten gehört und diese öffentlich gemacht. "Diese Serie von Vorfällen führt zu großem Unmut unter den Taxiunternehmern und Fahrern", sagt Yüksek.

"Der Kollege hat sich am Wochenende auf die Lauer gelegt. Im Auto in der Nähe des Lorenz-Böhler-Krankenhauses hat er gewartet, ob er der Täter wieder vorbeikommt. Ist aber leider nicht passiert", sagt Acar. Auch er selbst sei bereits Opfer eines Einbruchsdiebstahls geworden - das sei aber schon länger her. "Der Täter hat damals eine teure Brille sowie ein Parfum aus meinem Auto gestohlen", so Acar.

Duo bricht in Salzburg 46 Mal in Taxis ein

Nicht nur in Wien kam es zu einer Einbruchsserie, auch in Salzburg trieben Kriminelle ihr Unwesen. Die Polizei schnappte am gestrigen Montag zwei mutmaßliche Täter. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Iraker und eine 18-jährige Oberösterreicherin, wie die Polizei in einer Presseaussendung am Montagnachmittag mitteilte.

Die beiden Verdächtigen sollen mindestens 46 Taxi-Einbrüche in der Landeshauptstadt begangen haben. Die Polizei fand bei ihnen Diebesgut, das von den letzten Tatorten stammen soll sowie Einbruchswerkzeug.