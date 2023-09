Wiener Taxifahrer stahl Uhren von Kunden: 60 Opfer meldeten sich

In der Nacht auf vergangenen Montag beobachteten die Ermittler den Lenker mit seinem silbernen Ford Mondeo Kombi wieder und sahen, wie in Wien-Hietzing ein Mann, der in das Schema der anderen Opfer passte, in das Fahrzeug stieg.

Auf der lĂ€ngeren Route durch die Stadt schlief der Kunde auf der RĂŒckbank ein und der Lenker stellte sich in Rudolfsheim-FĂŒnfhaus einige Minuten auf einen Parkplatz, um dann nach WĂ€hring weiterzufahren und seinen Gast dort abzusetzen.