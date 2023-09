Wiener Taxilenker stahl Luxus-Uhren von 39 alkoholisierten Fahrgästen

Der 33-jährige Fahrer soll vor bekannten Szenelokalen stark alkoholisierte Personen angesprochen und ins eigene Taxi eingeladen haben. "Dabei handelte es sich nicht um bestellte Fahrten, weshalb die Ermittlungsansätze Null waren", sagt Chefinspektor Andreas Lang.

Taxifahrten kamen Opfern "sehr lange" vor

Die Opfer hätten sich allesamt rechts hinter dem Fahrer hinsetzen müssen. Danach sei der Taxifahrer losgefahren, wobei den Opfern die Fahrten "sehr lange vorgekommen" seien. Bei der Observation, die der Polizei am 3. September gelang, parkte sich der Fahrer anschließend in eine Parklücke ein. In dieser Zeit dürfte der 33-Jährige den - hauptsächlich männlichen - Opfern die Uhren vom Handgelenk genommen haben, heißt es von der Polizei. Teilweise habe es sich dabei aber um Fälschungen gehandelt. Insgesamt entstand aber dennoch ein Schaden in Höhe von 600.000 Euro.