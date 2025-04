Wien-Wahl: Was die Parteien für Schule und Kindergarten fordern

Zusätzlich sei die sprachliche Entwicklung auch auf Fluchtbewegungen, etwa aus der Ukraine oder Syrien, zurückzuführen. Auch eine Veränderung der Kommunikation durch die Digitalisierung wirke sich laut Wiederkehr auf den Spracherwerb aus.

Viele Baustellen im Wiener Schulsystem

Das Sprachdilemma ist zudem nicht das einzige, das es zu lösen gilt: Auch der Lehrermangel beschäftigt. Die meisten offenen Stellen konnten beim Schulanfang 2024/’25 zwar besetzt werden, der Fachkräftemangel ist aber noch nicht vom Tisch. „Die Zahlen allein sagen nichts über den Personalnotstand. Wir sind notorisch unterbesetzt“, sagte Lehrergewerkschafter Thomas Krebs dem KURIER.

Lehrkräfte lassen sich in andere Bundesländer versetzen oder hängen den Job gar an den Nagel, weil sie den aktuellen Herausforderungen im Klassenzimmer nicht mehr gewachsen sind, so Krebs. „Das Leistungsniveau an den Schulen wird zunehmend nach unten nivelliert, auch weil klassischer Unterricht kaum möglich ist“, erklärte er erst Ende des vergangenen Jahres.