Wien-Wahl: Warum die FPÖ besser abschneiden könnte als prognostiziert

In Wien ist die Ausgangslage eine andere, denn dass die Bundeshauptstadt rot bleibt, scheint eine ausgemachte Sache. Dennoch hält Wahlforscherin Mirta Galesic , die am Wiener Forschungsinstitut "Complexity Science Hub" (CSH) forscht, es für möglich, dass auch hierzulande, die eine oder andere Fraktion stärker bzw. schwächer abschneiden könnte, als erwartet. Der Grund: Umfragemethoden, die trotz besserer Alternativen seit Jahren verwendet werden - und das obwohl Galesic und ihr Team seit 2016 zeigen, wie sich bessere Ergebnisse erzielen lassen.

Mirta Galesic forscht am "Complexity Science Hub" in Wien

"Umfragen sind genauer, wenn sie nicht nur nach der eigenen Wahlabsicht fragen, sondern auch danach, wie die Befragten glauben, dass andere wählen werden", so die kroatische Psychologin, die bereits an mehreren US-Spitzenuniversitäten gelehrt hat. Die sogenannte "Weisheit der Vielen" nutze kollektive Einschätzungen und könne versteckte Trends aufdecken .

"Soziale Erwünschtheit" als Fehlerquelle

In der Praxis sieht das so aus: Gefragt wird zum Beispiel, wie Menschen die Wahlabsicht ihrer Freunde einschätzen. Oder das Ergebnis in ihrem Bundesstaat. "In mehreren Studien, darunter auch in Österreich, zeigten sich durch diese Methode akkuratere Vorhersagen", hält Galesic fest. Man könne durch diese Umstellung der Fragen den Faktor "soziale Erwünschtheit" minimieren. "Personen wollen vielleicht nicht zugeben, dass sie Herbert Kickl oder Donald Trump wählen. Im Falle ihrer Freunde haben sie damit offenbar weniger Probleme."