In einem vom Thema Migration bestimmten Wahlkampf gegen die BKS-Community Stimmung zu machen, ist selbst für migrationskritische Parteien nicht ungefährlich. Einer der Ersten, der das einst erkannte, war Heinz-Christian Strache – damals FPÖ-Chef –, der schon 2008 eine Brojanica am Handgelenk trug: ein Armband, das einen Rosenkranz symbolisiert, mit dem Kreuz der serbischen Orthodoxie als Verschluss. Dass sich das Buhlen um diese Stimmen lohnt, zeigte nicht zuletzt eine OGM-Berechnung nach der Wahl 2020 (s. Grafik rechts).

Die „Jugos“, die ab den 1960er-Jahren als Gastarbeiter und später im Zuge der Jugoslawienkriege als Flüchtlinge nach Wien strömten, findet man längst nicht mehr nur am Bau. Sie gelten als Paradebeispiel gelungener Integration und haben in allen Gesellschaftssphären Fuß gefasst.

„Ich war eigentlich immer an Politik interessiert“, erinnert sich Arapović, die 1992 im Zuge der Kriegswirren in ihrer bosnischen Heimat mit der Familie nach Österreich flüchtete. „Sobald ich Verantwortung übernehmen konnte, habe ich mich engagiert. Es war mir wichtig, meine Umgebung mitzugestalten.“ Die Parteipolitik habe sie sich lange nicht vorstellen können. „Ich habe es mir nicht zugetraut“, sagt sie.

Viel besser noch – so die Annahme – lässt sich eine Community mit „Role Models“ erreichen, also Politikern, die Migrationshintergrund haben. Bis heute sind sie rar gesät.

„Vielleicht wird es den Migranten heute zu leicht gemacht. Jeder hat das Recht auf Schutz, aber als die jugoslawischen Flüchtlinge in den 90ern vor dem Krieg nach Wien flohen, sind sie hier auch nicht mit Messern auf der Straße herumgerannt“, gibt sie zu bedenken. Entsprechend wolle sie Arapović nicht am „ić“ im Nachnamen messen, sondern an ihrer Politik. Dass Politiker mit BKS-Hintergrund in der Community einen Vorteil haben, zweifelt sie an. Letztlich gehe es um Inhalte und ob diese Menschen helfen.

Die erste Politikerin mit BKS-Hintergrund, die es auf die große politische Bühne geschafft hat, war Alma Zadić – als Justizministerin in der jüngst abgelösten türkis-grünen Bundesregierung. Bei der Wien-Wahl treten (wenn auch nicht an so prominenter Stelle wie Arapović) bei allen Parteien Kandidaten mit Migrationshintergrund an: Zu den bekannteren Gesichtern zählt Hans Arsenović von den Grünen, der in der Wirtschaftskammer seit Jahren eine tragende Rolle spielt.

Auf erfolgreiche Migrationsgeschichten setzen aber auch jene Parteien, die bei der Zuwanderung als Hardliner gelten und im Wahlkampf mit ihrer Migrationspolitik stark polarisieren. Für die ÖVP tritt Jungpolitiker Edim Murić an, die FPÖ schickt den serbischstämmigen Ilija Tufegdžić in den Wahlkampf. Als besonders stark in der serbischen Community gilt übrigens die SPÖ. Wenig überraschend hat auch die Bürgermeisterpartei einen Kandidaten mit serbischen Wurzeln am Stimmzettel: Marko Miloradović. Eher bekannt als für seine Wurzeln ist dieser allerdings für seine Funktion als Geschäftsführer des „Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds “ (WAFF).