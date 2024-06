Kulinarisches Fremdgehen: "Ćevapi können viel mehr als das"

Erste Station ist das Streetfood-Restaurant Berliner Babo. Dort stehen ab Freitag einen Monat lang Brajlović-Ćevapi auf dem Menü, allerdings nicht wie gewohnt an Seite von Fladenbrot und Zwiebeln - wie sie schon der Urgroßvater am Balkan genossen hat.

Nun wollen die "Ćevapčići-Kaiser" Österreichs neue Wege gehen - und haben es gewagt, das für Menschen vom Balkan schier Unzertrennliche doch zu trennen. Im Rahmen einer "Grill-Kampagne" gehen die Ćevapi fremd und werden auf verschiedenen Wiener Locations in neuen Kreationen aufgetischt.

Ein legitimer Bruch mit Tradition

Der Ćevapi Wrap und die Brate Bowl (angelehnt an "brat", in Bosnisch/Kroatisch/Serbisch "Bruder", Anm.) heißen die zwei Gerichte, die aus dieser Kooperation entstanden sind und die beweisen sollen, dass es nicht immer traditionell sein muss, damit es schmecken kann.

Tatsächlich schadet dem Ćevap das Eintauchen in eine Bowl, in der Humus, kleingehackte Tomaten, Gurken, Zwiebeln und eine Prise Schafskäse warten, nicht. Es ist erfrischend, sowohl für ihn selbst, als auch dem/r Verkoster/in. Dasselbe gilt für sein Einkuscheln in einen Wrap. Es ist ein Bruch mit der Tradition, aber ein legitimer.