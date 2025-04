Was macht ein Wiener Bezirksvorsteher eigentlich?

Doch zu welchem Zweck? Was ist die Aufgabe dieser politischen Oberhäupter in den 23 Bezirken?

Vor allem aber sind die Bezirksvorsteher nahe an der Bevölkerung. Bei jeder Eröffnung im Bezirk sind sie anwesend, es gibt Sprechstunden für die Bürgerinnen und Bürger. Und damit ist die Meinung der Bezirksvorsteher auch für die Stadt nicht ganz unerheblich.

Gegenentwurf zur SPÖ-Vormacht

Gleichzeitig ermöglicht ein Vorsteher im Bezirk einen Gegenentwurf zur SPÖ-Vorherrschaft in der Stadt. Derzeit ist das zum Beispiel in drei Grün-geführten Bezirken (Neubau, Josefstadt und Währing) sowie in drei ÖVP-geführten Bezirken (Innere Stadt, Hietzing und Döbling) der Fall. In den restlichen 17 Bezirken regiert die SPÖ.