Wohnsitz-Causa & Würstel-Politik: Straches Weg zur Wien-Wahl

So viel Aufmerksamkeit erregt eine neue Kleinpartei selten. Mit seiner Kandidatur schaffte es Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einem von Corona überschatteten und inhaltlich relativ unspannenden Wahlkampf sogar, streckenweise die Hauptrolle zu spielen.

Und das hatte nicht nur mit Ibiza, Spesenskandal oder der Frage, wie man mit so einem Rucksack ein politisches Comeback in Betracht ziehen kann, zu tun. Sondern etwa auch mit der Debatte, ob Strache, der in Klosterneuburg eine Villa gemietet hat, in Wien überhaupt kandidieren darf.

Ja, darf er, entschied zuerst (indirekt) die Bezirkswahlkommission in Wien-Landstraße, wo Strache offiziell in der Wohnung seiner betagten Mutter hauptgemeldet ist. Und dann das Landesverwaltungsgericht. Nicht zuletzt, weil Strache gegenüber der Behörde seine räumliche Trennung von Ehefrau Philippa ins Treffen geführt hatte.

Würstel-Wahlkampf

Freilich: Mit dem neuen "Team HC Strache" (THC) wahlzukämpfen, war mit FPÖ-Zeiten nicht vergleichbar. Die Hallen waren deutlich kleiner als früher, die Wahlkampf-Videos amateurhaft, die Fangemeinde gelichtet. Zum Wahlkampffinale am Mittwochnachmittag waren bloß etwa 300 Strache-Hardcore-Fans auf den Favoritner Viktor-Adler-Markt gekommen.