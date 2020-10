Wer im Netz polarisiert, gewinnt

Wohnen und Soziales sind Online-Randthemen

Bestimmendes Thema im Wahlkampf war laut der Studie Gesundheit. Das hat wohl auch mit der Corona-Krise zu tun. Zugeschrieben wird das Thema vor allem der SPÖ (42 Prozent), der ÖVP (23 Prozent) und der FPÖ (14 Prozent). Andere klassisch rote Themen – etwa Arbeit und Wohnen – verlieren online an Bedeutung. Und das ist überraschend: "In so einer Krisenzeit würde man anderes erwarten", sagt Maireder.

ÖVP übernimmt das Thema Migration

Das Thema, das nach Gesundheit am häufigsten online kommentiert wurde, war die Migration. Zugeschrieben wird es – und das ist das spannend – aber vor allem der ÖVP (34 Prozent) und nicht mehr der FPÖ (26 Prozent). Polarisierende Diskussionspunkte: Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern aus Griechenland und Deutsch als Voraussetzung für den Gemeindebau. Ins Themen-Ranking hat es übrigens sogar der Gürtelpool geschafft: auf den letzten Platz.

Ibiza spielt eine Rolle

Und zwar so sehr, dass das Thema online öfter thematisiert wurde als etwa die Wirtschaft, Sicherheit oder das Klima.