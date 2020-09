Astro-Wahlprognose: Mit wem kann der Widder koalieren?

Die amtierende Vizebürgermeisterin Birgit Hebein beschreibt Rogers als „bodenständige Frau“. Ein Steinbock mit Waage-Aszendent. Auch sie sei (ähnlich wie Blümel) nachdenklich und überlege viel. Sie möchte reformieren, aber leider hätten es Steinböcke im Allgemeinen derzeit nicht so leicht. „Sie ist eine Frau, die weiß was sie will, aber am Wahltag wird es nicht so laufen, wie sie es will“, sagt Rogers.