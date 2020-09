FPÖ-Film zeigt "skandalösen" SPÖ-Besuch in Wiener Moschee

Einen Aufruf zum Dschihad sehen die FPÖ und Peci in einer Aufnahme, in der jemand in der Moschee sagt, die Gläubigen würden siegen und die Ungläubigen verlieren. Er könne für Allah sterben, erklärt in einer weiteren Videosequenz der Imam. Das beweise seine Liebe.

"Anzeichen großer Verzweiflung"

Zudem ist im FPÖ-Film ein Foto des Geistlichen neben dem deutschen Salafisten Pierre Vogel zu sehen.

Entsprechend verwerflich sei es da, wenn Bezirkschef Franz und Al-Rawi diese Moschee durch ihren Besuch aufwerten würden, meint man bei den Freiheitlichen. Die Wiener SPÖ versinke im „Salafistensumpf“, sagt Stadtparteichef Dominik Nepp. Er fordert Franz zum Rücktritt auf.

Bei der SPÖ schreibt man das blaue Aufdeckervideo freilich der drohenden Niederlage bei der Wien-Wahl zu. Es sei "ein Anzeichen großer Verzweiflung", heißt es aus dem Büro von Bezirkschef Marcus Franz - der natürlich jede Form von Extremismus ablehne. Ein Indiz dafür sei, dass der Sprecher im FPÖ-Beitrag der stellvertretende Favoritner Bezirksvorsteher Christian Schuch sei - Franz' direkter Konkurrent.

Keine Hinweise auf Extremismus

Sowohl Franz als auch Al-Rawi spielen den Ball zudem postwendend weiter ans Innenministerium. Denn bei besagtem Fastenbrechen waren auch Polizisten zu Gast. "Wenn die Polizei an einer Veranstaltung teilnimmt, muss man davon ausgehen, dass alles passt", erklärt Al-Rawi.

Und so wie es aussieht, tut es das auch. Aus dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) heißt es auf KURIER-Anfrage, dass im Hinblick auf die "Baitul Mamur"-Moschee kein Hinweis auf gerichtlich strafbare Handlungen vorliege. Die Aufnahmen, die die FPÖ präsentiert, seien ebenfalls bereits bekannt - und mehr als ein Jahr alt.

IGGÖ prüft Video

Bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) schließt man Konsequenzen für den Imam aufgrund der kolportierten Aussagen trotzdem nicht aus. Zuerst prüfe jedoch ein Experte für Extremismusprävention die Videoaufnahmen. "Auf Basis seines Berichts werden Konsequenzen gezogen", erklärt IGGÖ-Sprecherin Valerie Mussa. Jedweder Aufruf zu Gewalt, Hass und Hetze sei strikt untersagt. "Da gibt es keine Ausnahmen."