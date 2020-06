"Koran gefährlicher als Corona": Muslime zeigen Norbert Hofer an

Wenn FPÖ-Granden in Vorwahlzeiten vor ihre Anhänger treten, dann geizen sie nicht mit provokanten Aussagen. An dieser Praxis hielt auch Bundesparteichef Norbert Hofer am Dienstagabend bei einer Kundgebung am Wiener Viktor-Adler-Markt fest. Ins Visier nahm er dabei zwei Lieblingsthemen der Freiheitlichen: die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und den Islam.

Die Aussage "Ich fürchte mich nicht vor Corona. Corona ist nicht gefährlich. Da ist der Koran gefährlicher" dürfte nun aber ein rechtliches Nachspiel für Hofer haben. Denn gleich mehrere Vertreter der muslimischen Community wollen den ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten wegen Verhetzung anzeigen.

IGGÖ erwartet Entschuldigung

Allen voran die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Deren Präsident Ümit Vural spricht von einer "unfassbaren Entgleisung" Hofers. "Norbert Hofer beleidigt mit dieser Aussage die gesamte muslimische Bevölkerung. Er hat aus der Vergangenheit offenbar nichts gelernt und möchte neue Gräben aufreißen", sagt Vural. Er erwartet sich eine Entschuldigung Hofers.

Zudem sei die Staatsanwaltschaft Wien aufgerufen, die Aussage des FPÖ-Chefs auf ihre strafrechtliche Relevanz hin zu prüfen. Konkret gehe es um den Verdacht der Verhetzung (§ 283 StGB) sowie der Herabwürdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB).

"Wir lassen nicht zu, dass Minderheiten und ihre Religionen zur Zielscheibe von Populisten und Rechtsradikalen werden", erklärt man auch bei der Migrantenliste SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft), die am 11. Oktober zur Wien-Wahl antritt. Parteichef Hakan Gördü kündigt ebenfalls eine Klage gegen Hofer wegen Verhetzung an.

Und auch seitens der Facebook-Plattform "FPÖ Fails" ist eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft in Arbeit.