Sechs Kandidaten – und ihr Weg an die Spitze

Ibiza beendete Karrieren (zum Teil zumindest vorläufig). Und begünstigte andere – die von Dominik Nepp, seit 2017 Wiener Vizebürgermeister ohne Portefeuille, zum Beispiel. Nachdem sich Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann Johann Gudenus politisch ins Aus katapultiert hatten, trat der seit Langem als Personalreserve aufgebaute Nepp früher als geplant aus dem Schatten seines einstigen Mentors Strache. Und wie schon drei Mal davor – als Bundesobmann des Rings freiheitlicher Jugend, als Klubobmann im Wiener Landtag sowie als FPÖ-Vizebürgermeister – folgte er im Mai 2019 Gudenus nach. Dieses Mal als FPÖ-Wien-Chef.

„Asylantenvirus“

Zunächst hielt Nepp noch an der privaten Freundschaft zu Strache und Gudenus fest. Ersterem gestand er ein Büro in den Räumlichkeiten der Wiener FPÖ zu. Nach Bekanntwerden des Spesenskandals reichte es dem neuen Stadtparteichef aber. Mit Jahresende wurde Strache aus der Partei ausgeschlossen.

Die inhaltliche Gewichtung der Wiener FPÖ änderte sich dadurch freilich nicht. Wie seine Vorgänger poltert Nepp gegen unkontrollierte Zuwanderung, misslungene rot-grüne Integrationspolitik und Sicherheitsdefizite in der Stadt. Er fordert eine Auflösung der Islamischen Glaubensgemeinschaft, wünscht sich Erziehungscamps für Problemschüler und bezeichnet Corona als „Asylantenvirus“.

Dass der FPÖ bei der Wien-Wahl ein Debakel drohen könnte – eine aktuelle Umfrage sieht die Blauen, die 2015 noch 30,8 Prozent erreichten, bei 9 Prozent – liegt weniger daran, dass Nepp im Wahlkampf „nicht so eine Rampensau“ sei, wie ein Insider dem KURIER erzählt, sondern an der Konkurrenz durch ÖVP und Strache. Nepp gibt sich dennoch zweckoptimistisch: Er gehe von einem Überraschungserfolg am 11. Oktober aus – behauptet er.

Birgit Hebein (53)