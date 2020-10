Wien-Wahl: Die Spitzenkandidaten, die Chancen und Prognosen

FPÖ

Auf die lange nicht mehr geübte Rolle des großen Wahlverlierers muss sich heuer die FPÖ einstellen. Spitzenkandidat Dominik Nepp bemüht sich zwar um Optimismus und erfreut sich schon daran, dass die FPÖ nach zuvor fünf bis sechs Prozent in manchen Umfragen knapp zweistellig ausgewiesen wurde. Aber auch das wäre ein tiefer Fall - ausgehend vom 2015 gesetzten Rekord von 30,8 Prozent.

Zum Vergleich: 2010 machte schon das Plus mit 10,9 Prozentpunkten etwa so viel aus wie die FPÖ jetzt an Stimmenanteil erwarten kann. Auf den Höhenflug gebracht hatte die Partei der Bundes- und Wiener Parteichef Heinz-Christian Strache - der sie dann nicht nur mit seinen Ibiza-Eskapaden in der Wählergunst in die Tiefe riss, sondern seiner Heimatpartei jetzt auch noch Konkurrenz macht.

Erschwerend kommt für seinen Nachfolger Nepp dazu, dass ihm - im Coronakrisen-Jahr - auch das große Mobilisierungsthema Migration wenig hilft. Das hatte den Blauen vor fünf Jahren während der Flüchtlingskrise noch ein Top-Ergebnis nach dem anderen beschert. Seit dem Ibiza-Crash setzte es ein Desaster nach dem anderen.

Bei der Nationalratswahl 2019 stürzte die FPÖ in Wien von 21,4 auf 12,8 Prozent ab. In Wien muss sie hoffen, zweistellig zu bleiben - und wird - wie es aussieht - den seit 1991 (ausgenommen nur 2005) fünfmal eroberten zweiten Platz einbüßen müssen. Aller Voraussicht nach könnte es sogar nur Rang 4 für die FPÖ werden, erstmals seit 1954 (wo die KPÖ stärker war). Ob Nepp dann tatsächlich noch zum Parteichef gewählt wird, wird sich zeigen.

Spitzenkandidat: Dominik Nepp (38)

Ergebnis 2015: 30,79% (34 Mandate)

Umfragewerte: 9% (Platz 4)