Premiere für das neue Wahlrecht: SPÖ muss Abstriche hinnehmen

Vor Koalitionsbruch

Es wundert wenig, dass die SPÖ wenig Interesse an den Plänen ihres Juniorpartners hatte und die Reform jahrelang verschleppte. Letztlich standen die Grünen sogar kurz davor, das neue Wahlrecht im Bündnis mit der Opposition zu erzwingen. Was die SPÖ mit einem brachialen Manöver verhinderte: Kurz vor der entscheidenden Landtagssitzung bewog sie den grünen Gemeinderat Senol Akkilic zum Überlaufen in den SPÖ-Klub, wodurch die nötige Mehrheit des Anti-SPÖ-Bündnisses dahin war.

Trotz dieser schweren Krise rauften sich SPÖ und Grüne wieder zusammen und beschlossen letztlich einen Kompromiss: Der Faktor wurde nicht gänzlich gestrichen, aber auf 0,5 verkleinert.