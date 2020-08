Von SPÖ bis Bierpartei: Neun Parteien auf dem Wiener Stimmzettel

In einigen Wahlkreisen stehen darüber hinaus auch kleine Gruppierungen auf dem Wahlzettel:

Die Liste Volt Österreich (VOLT) kandidiert in den beiden Wahlkreisen Zentrum (1., 4., 5. und 6. Bezirk) und Innen West (7., 8. und 9. Bezirk)

Die Liste Pro23: Liste Ernst Paleta - für ein lebenswertes Liesing! (PRO) kandidiert im Wahlkreis Liesing

Die Liste WIFF - Wir für Floridsdorf (WIFF) kandidiert im Wahlkreis Floridsdorf, hat aber keinen Stadtwahlvorschlag eingebracht

Grundsätzlich ist es auch möglich, über ein Grundmandat in einem der Wahlkreise in den Gemeinderat einzuziehen - wobei es für kleinere Parteien in der Regel aber leichter ist, das zweite Kriterium zu erfüllen, nämlich fünf Prozent der Stimmen stadtweit.