Wien-Wahl: Der Bildungsstadtrat veräppelt den Finanzminister

Noch 46 Tage bis zur Wien-Wahl. Der Wahlkampf hat längst begonnen und findet in diesem Jahr auch verstärkt online statt.

Nach dem Video von ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel (ÖVP) und dem der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, hat nun Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) eines online gestellt.

In dem 50-sekündigen Video, das er sowohl auf seinem öffentlichen Facebook-Profil, als auch auf seinem Twitter-Account veröffentlicht hat, stellt er das Imagevideo des türkisen Spitzenkandidaten (und Finanzministers) Gernot Blümel nach - und macht sich dabei über Blümels Ansprache lustig.

"Was ist das für ein komischer Text?"

In dem Video spaziert Czernohorszky von links nach rechts ins Bild, auf einer grünen Wiese, hinter ihm Menschen, die offensichtlich den Mindestabstand einhalten. Ganz so, wie auch Blümels Video startet. Der Wiener Bildungsstadtrat fängt sogar seine Rede gleich an, wie Blümel seine begonnen hat: Mit einer viel zu lange Pause.

"Wien, du bist wunderschön", sagt Czernohorszky. Um dann auch schon wieder aufzuhören: "Bitte, was ist das für ein komischer Text?"

Danach bedankt sich der Czernohorszky "von ganzen Herzen" bei allen Wienerinnnen und Wienern. Denn die seien der Grund dafür, warum Wien "so leiwand" sei.