Twitter-Fauxpas: Hebein verlegt Wiener Wohnbau nach Russland

"Birgit bringt's zam", will die grüne Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein potenzielle Wähler wissen lassen. Was sie meint, sind Klimaschutz und leistbares Wohnen in Wien.

Was Hebein auch zusammenbrachte, war die Kommentatoren auf Twitter köstlich zu unterhalten - bzw. zu empören. Und zwar mit einem Foto aus einem aktuellen Wahlwerbespot der Grünen. Darauf sieht man eine Großbaustelle, die sich mit Sicherheit nicht in Wien befindet. Das Gebäude selbst, der große See oder die grüne Fußgängerbrücke im Hintergrund lassen noch nicht einmal auf Österreich schließen, wie Thomas H. auf Twitter bemerkte.