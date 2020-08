Wien-Wahl: Neun Parteien treten wien-weit an

Weitere vier Listen haben genügend Unterschriften geschafft:

Team HC Strache (HC)

Bündnis Links (LINKS)

Liste Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ)

Bierpartei (BIER).

Sie alle haben die notwendigen Voraussetzungen für einen Antritt erfüllt und ihre Wahlvorschläge fristgerecht - also bis Freitag, 13.00 Uhr - eingebracht, teilte das Rathaus am Nachmittag mit. Für eine stadtweite Kandidatur auf Gemeinderatsebene mussten all jene Parteien, die es beim Urnengang 2015 nicht ins Stadtparlament geschafft haben oder heuer zum ersten Mal dabei sind, in allen der 18 Wahlkreise je 100 Unterstützungserklärungen sammeln.

Zusätzlich zu den wien-weiten Kandidaturen gibt es drei Listen, die nur in einigen Wahlkreisen am Stimmzettel stehen werden.