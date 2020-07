Die Tracht als Politikum: Der "Dirndl-Koalition" auf der Spur

Aber woher genau kommt der Begriff?

Zum ersten Mal – noch gar nicht lange her – dürfte er bei der Nationalratswahl 2017 verwendet worden sein. Damals gründete sich eine Initiative mit dem Namen „Schwarz-grün-pink“. Diese warb mit der Wortschöpfung „Dirndl-Koalition“ und einem dreifarbigen Dirndlkleid als Logo für diese Regierungsvariante.

Ein Jahr später gab es in der Salzburger Landesregierung tatsächlich eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, Grünen und Neos. Dafür musste ein Name her. Wassermelone und Guglhupf – ÖVP-Chef Wilfried Haslauer brachte einen Guglhupf zur Verhandlung mit – setzten sich nicht durch. Die Medien griffen auf „Dirndl-Koalition“ zurück.