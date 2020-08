Team-HC-Kandidatin gefeuert: Partei will Entlassung anfechten

"Gesinnungsterror"

Dabei müsse "Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Antifa, an Soros, Rothschild und den überzogenen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung" möglich sein. Sie deshalb als Antisemitin oder Corona-Leugnerin hinzustellen, wäre "diffamierend und reinster Gesinnungsterror", meint die 24-Jährige. Das Verhalten der Austrian Airlines belege, wie es um die Meinungsfreiheit in Österreich stehe - und bestärke sie in ihrer politischen Überzeugung.

Die Entlassung werde man mit Hilfe einer Arbeitsrechtlerin anfechten, kündigt Höbart an.

Bei der AUA betont man, dass die dienstrechtlichen Maßnahmen in keinem Zusammenhang mit Kohls Kandidatur für das „Team HC Strache“ stünden.