Kündigung: Team Strache-Kandidatin ist wegen Demo-Sager Job los

Wie diese Grenze genau definiert ist beziehungsweise wird, das liest sich in dem Schreiben wie folgt: „Dieses Verhalten ist unentschuldbar, und Aussagen dieser Art sind mit unseren Firmenwerten in keinster Weise zu vereinbaren. Wir haben daher entsprechende Maßnahmen gesetzt, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt.“

Was "entsprechende Maßnahme" konkret heißt, das beantwortet AUA-Sprecher Peter N. Thier auf KURIER-Nachfrage: "Sie ist keine Mitarbeiterin mehr."

Rasch notwendig geworden ist die Kündigung von Christina Kohl laut KURIER-Informationen, weil sich AUA-Kollegen über Kohl empörten und Kunden ihrem Unmut Luft machten.