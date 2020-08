Straches Kandidaten: Ein Arzt, der gegen die „Impfmafia“ wettert

Manche haben dennoch einen gewissen blauen Hintergrund. Wie etwa Katharina Kovacevic und Zoran Kovacevic. Beide sind Polizisten in Ottakring, beide kandidierten noch im Jänner bei der Gemeinderatswahl in Purkersdorf (NÖ) für die FPÖ, ohne den Einzug in den Gemeinderat zu schaffen.

Ein weiterer Kandidat ist Polizeiamtsarzt Serge Paukovics, der in jüngerer Zeit als Verfasser von Vorworten in Büchern wie „Corona. Fakt oder Fake?“ oder „Grippewelle durch Chemtrails“ in Erscheinung trat. In Letzterem wettert er gegen die „Impfmafia“ und die „Impflüge“.

Am Dienstagnachmittag wurde auf dem Account „FPÖ Fails“ ein Video gepostet, das eine weitere Kandidatin, Christina Kohl, zeigen soll, wie sie bei einer Demo Parolen wie „Soros muss weg“ und „Rothschild muss weg“ skandiert haben soll. Seitens des Team HC wollte man sich dazu am Dienstag nicht äußern.

Für Querelen sorgt weiter die Frage, ob Strache seinen Lebensmittelpunkt in Wien hat und er somit berechtigt ist, bei der Wien-Wahl anzutreten. Nun fällt ihm ein prominenter Ex-Parteifreund in den Rücken: Peter Westenthaler, einst Spitzenfunktionär bei FPÖ und BZÖ hat einen 65-seitigen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses bei der Behörde eingereicht. „In Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen ist völlig klar, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von Herrn Strache sich an seiner Adresse in Klosterneuburg befindet“, befindet er.