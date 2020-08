FPÖ-Bezirksrat konvertierte zum Islam und kandidiert nun für SÖZ

Originelle Kandidaten fördert die Gemeinde- und Bezirksvertretungswahl einige zutage. Eine politische Genesis wie Alfred „Ali“ Wondratsch haben allerdings die Wenigsten vorzuweisen: Der 48-Jährige wurde in der Jugend bei den Roten Falken sozialisiert, war FPÖ-Bezirksrat in Floridsdorf – und tritt nun für die als „Migrantenliste“ bekannt gewordene Kleinpartei SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) an.

Schlagzeilen machte Wondratsch aber auch schon bei der FPÖ. Als er 2012 als einziger Freiheitlicher Wiens zum Islam konvertierte.