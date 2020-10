Straches Wahlkampffinale zog nur wahre Fans an

Es sei ein Wahlkampffinale in „unserem Wohnzimmer Favoriten“, ließ Heinz-Christian Strache seine Fans am Mittwochnachmittag am Viktor-Adler-Markt wissen. Und tatsächlich war das „Fest der Freiheit“ des Team HC Strache (THC) eine Party im kleinen Rahmen.

Wenn sich Partei-Generalsekretär Christian Höbart auch bei den „Massen“ bedankte, blieb der Zuschauerbereich vor der Bühne doch weitgehend leer. Nur etwa 300 bis 400 Fans waren gekommen.