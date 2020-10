Holpriges Englisch: Strache-Tweet an Trump sorgt für Spott

Vorsichtig formuliert: Nicht sämtliche Teile des Internets wünschten US-Präsident Donald Trump eine schnelle Genesung, nachdem seine Corona-Infektion vergangenen Donnerstag publik geworden war. Sichtlich erschüttert ob diverser missgünstiger Stimmen, meldete sich deshalb am Sonntag auch Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (THC) via Twitter beim mächtigsten Mann der Welt.

"Mister President!", startete Strache sein Statement imperativ. "As the former Austrian Vice Chancellor, I wish you a speedy recovery, health and strength to deal confidently with all the lousy and primitive hostility of your opponents." So weit, so verständlich: Österreich früherer Vizekanzler wünscht dem US-Präsidenten eine schnelle Genesung, Gesundheit und Stärke, sodass er mit der "primitiven Feindseligkeit" seiner Gegner umgehen könne.