"Woman"-Herausgeberin löscht Trump-Tweet nach Shitstorm

Wer sich viel in sozialen (?) Medien herumtreibt, der kennt die Problematik. Möglichst schnell versucht man dort, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, möglichst spitz oder zumindest "anders" soll der Tweet oder der Post formuliert sein. Sonst "funktioniert" das nicht.

Und wer viele Follower hat und vielleicht auch durch seinen Beruf im Fokus der Aufmerksamkeit steht, der läuft schnell Gefahr, mit einer überspitzten Formulierung statt "Likes" oder "Herzerl" doch viele böse Drukos (Kommentare) oder gar DMs (Direktmessages) zu erhalten.

Diesmal hat es also Euke Frank erwischt. Selber schuld, glauben einige. Denn die Herausgeberin des "Woman"-Magazins hat sich am Samstag für in mancher Augen geschmacklose Worte entschieden, um die Covid-19-Infektion von US-Präsident Donald Trump zu kommentieren.