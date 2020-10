FPÖ-Bezirkschef Stadler: „Auslöffeln, was Strache verbrochen hat“

Ein wichtiges Thema in Simmering ist das Parkpickerl.

Wir haben das Parkpickerl mittels Bürgerbefragung im ersten Drittel des Bezirks eingeführt. Heuer im Frühjahr hatten wir dann eine Bezirksvertretungssitzung, bei der bis auf die Neos alle Ja zu einem flächendeckenden Pickerl gesagt haben. Von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein kam dann ein Schreiben, in dem sie uns informiert hat, dass das flächendeckende Parkpickerl in Simmering dennoch nicht kommen wird. Weil es nach den Wahlen ein generelles Parkpickerl in ganz Wien geben soll. Das wird aber lange dauern und hängt davon ab, wer in der Stadtregierung sein wird.

Wünschen Sie sich, dass Birgit Hebein in der Stadtregierung bleibt?

Ehrlich gesagt, nein.

Was wäre die ideale Park-Lösung in Simmering?

Ideal wäre, wenn die U-Bahn bis nach Schwechat fahren würde und wir dort die Pendler mit einer Park&Ride-Anlage abfangen könnten.

Sie waren damals nach der Ibiza-Affäre einer der ersten, der mit Heinz-Christian Strache gebrochen hat, noch vor der Spesenaffäre. Haben Sie gewusst, dass da noch mehr an Skandalen kommt?

Ich bin seit 1985 in der Partei und habe alles miterlebt – von Haider bis Knittelfeld, Gorbach und Haupt. An manchen Tagen wusste ich beim Aufwachen nicht einmal, wer genau mein Bundesparteichef ist. Nach Ibiza war ich erschüttert, aber die Spesenaffäre hat mich noch mehr getroffen. Ich sitze im Landesvorstand und im Bundesvorstand – und ich habe keine Ahnung gehabt, dass wir ein Haus in Osttirol haben oder Goldbarren. Wir müssen das auslöffeln, was er da verbrochen hat. Das trifft die Basis. Wir müssen wegen zwei Schwachköpfen dieses Dilemma aushalten.

Auf Stadtebene schaut es für die FPÖ schlecht aus. Wenn Dominik Nepp gehen muss, wären Sie dann gerne Chef der Wiener FPÖ?

Nein. Ich werde heuer 64. Und Dominik Nepp trägt keine Schuld am Ergebnis.