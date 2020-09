Uschi Lichtenegger: "Wir haben Tegethoff befreit"

KURIER: Frau Lichtenegger es gibt drei grüne Bezirkschefs in Wien. Die befinden sich in Währing (Silva Nossek), Neubau (Markus Reiter) und in der Leopoldstadt. Sie sind seit 2016 im Amt der Bezirksvorstehung im zweiten Bezirk. Wie geht es Ihnen – mit Blick auf die kommende Wahl am 11. Oktober?

Uschi Lichtenegger: Danke, mir geht es sehr gut. Es ist fast aufregend. Es ist die erste richtige Wahl als Bezirksvorsteherin anzutreten, weil 2016 habe ich ja um den zweiten Platz gekämpft. Das ist jetzt schon etwas Neues und ich muss den Bürgerinnen und Bürgern, das anders zu erklären. Es ist nicht so einfach. Wir hatten weniger Zeit. Es waren keine fünf Jahre, sondern nicht einmal vier Jahre. Wir haben frischen Wind in die Leopoldstadt gebracht und ich freue mich auf den 11. Oktober.

Der 11. Oktober rück immer näher. Ihr Bezirk bekommt mehr Aufmerksamkeit, denn es könnte spannend werden. Der Bezirk könnte sich von Grün wieder zurück auf Rot färben. Im Jahr 2015, bei der letzten Wahl, gab es Ungereimtheiten bei der Stimmenauszählung. Die FPÖ hatte die Wahl angefochten und Recht bekommen. Es kam zum ersten Mal – zu einer Wahlwiederholung einer Bezirksvertretungswahl. Was ist genau passiert?

Wir haben einen Wahlkampf geführt, wo wir klar kommuniziert haben, dass wir vor der FPÖ sein wollen. Wir wussten, dass es eng wird. Wir hatten auch bei der ersten Wahl nur wenige Stimmen mehr als die FPÖ. Daher haben sie auch diesen Einspruch erhoben. Zumindest die Grünen sind dem Aufruf zur Wahl zu gehen gefolgt - und es gab eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Um die 30 Prozent sind zur Wahl gegangen, und davon habe ich 35 Prozent gemacht. Das war sehr aufregend. Wir haben Wordings vorbereiten, auch für die Medien vor Ort, aber auf das war ich nicht vorbereitet. Umso größer war die Freude und die Feier. Es war großartig.

Der damalige und mittlerweile verstorbene rote Bezirksvorsteher Charly Hora sagte in einem Interview, dass viele gar nicht wussten, dass sie auch die SPÖ wählen hätten können. Die Wahlbeteiligung war gering (26,7 Prozen). Viele nennen sie daher "die plötzliche, die unvorhergesehene Bezirksvorsteherin". Kränkt sie das?

Nein, das kränkt mich überhaupt nicht. Ich kannte den Bezirk. Es gab rund 8.000 Wähler und ich war schon lange in der Bezirkspolitik. Ich war Klubobfrau bei den Grünen Leopoldstadt, ich war dann schon stellvertretende Bezirksvorsteherin und ich war bei sehr vielen Initiativen aktiv. Ich kenne den Bezirk und das hat mir sehr geholfen beim Umsetzten der Projekte. Wir wussten schon ganz genau, was wir wollten und das haben wir dann begonnen.

Ein berühmtes Projekt sind die Pop-up Radwege im zweiten Bezirk. Die waren nicht immer beliebt. Es wurden einmal dort Reißnägel verteilt, Autofahrer kritisierten das Wegfallen der Fahrbahnspur. Das war gar nicht so einfach für Sie. Wie ist das für Sie angekommen?

Es ist gut angekommen. Es war eine Initiative der Stadträtin Birgit Hebein. Es gab in anderen Städte schon Pop-up Radwege und es wurde in Wien geprüft, wo diese möglich sind. Wir hatten Corona und sehr viele sind als Nützer der öffentlichen Verkehrsmittel auf das Fahrrad umgestiegen. Wir hatten die Situation in der Praterstraße, dass dieser schmale Radweg zu eng war. Auch vor der Corona-Krise. Es gibt viele Botendienste, Lastenfahrräder mit Anhänger und das geht sich nicht mehr aus. Jetzt mit Corona waren 66 Prozent mehr Fahrräder unterwegs als im Vorjahr. Es gab Handlungsbedarf. Ich habe das unterstützt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten – man muss jetzt mehr aufpassen, wenn man einparkt, in die Ladezonen fährt oder in eine Garage – aber ich glaube, die Menschen haben sich gut daran gewöhnt. Mir sind keine Unfälle bekannt. Es wird gut angenommen.