Neues Stadtviertel geplant: Querelen um das Leopoldquartier

Dass an der Oberen Donaustraße im 2. Bezirk etwas im Busch ist, darauf deutet seit Monaten ein riesiges Plakat hin: „Wir entwickeln das Leopoldquartier“ ist an der Fassade der Nummer 23 zu lesen. Wie dieses neue Quartier zwischen Donaukanal und Augarten genau aussehen soll, darüber wurde am Montag bei einer Bürgerversammlung debattiert. Oder besser gesagt: bei mehreren.

Wegen Corona wurden vier Termine mit je 25 Teilnehmern abgehalten. Die Opposition im Bezirk hatte dies im Vorfeld – mit teils eigentümlicher Argumentation – beanstandet. Die grüne Bezirkschefin Uschi Lichtenegger wolle sich nicht „einer großen Menge aufgebrachter Bürger stellen“, daher die Limitierung, hieß es etwa vonseiten der SPÖ.

Doch das ist nicht die einzige Kritik rund um das Projekt.