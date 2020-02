UBM baut Geschäfte in zwölf Metropolen aus

Riesen-Projekt. Nach den Firmenzentralen für Zalando in Berlin und für den Online-Marktplatz Scout 24 in München zieht der börsennotierte Wiener Immobilienentwickler UBM nun für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ) ein Headquarter in der Main-Metropole hoch. Der Büroturm umfasst 18 Stockwerke mit rund 27.300 Quadratmeter Bruttogrundfläche und wird nach Fertigstellung komplett an die FAZ vermietet. Im angrenzenden Gebäude entstehen verteilt auf sieben Stockwerke 350 Hotelzimmer, die von der israelischen Kette Leonardo betrieben werden. Im Erdgeschoß sind darüber hinaus rund 1.700 Quadratmeter Retailfläche vorgesehen. UBM hat das Projekt vom kleineren Münchner Immobiliendeveloper Paulus Immobilien mehrheitlich übernommen, Paulus ist aktuell nur noch mit 25 Prozent beteiligt.

„Mit seiner Architektur in Form eines doppelten H und einem Prestige-Mieter ist der FAZ-Tower ein Meilenstein für die UBM in Frankfurt“, sagt Thomas Winkler, Vorstandschef der UBM Development. „Für unsere hohe Hotelexpertise sind wir in Europa bekannt, Büros können wir aber mindestens genauso gut.“ Der Baubeginn in Frankfurt ist bereits erfolgt und die Fertigstellung im Jahr 2022 geplant. Der Verkaufserlös des Frankfurter Projektes wird mit rund 250 Millionen Euro beziffert.