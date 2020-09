Leopoldstadt: Das explosive und verruchte Stuwerviertel

Das Stadtviertel Montmartre in Paris, Palermo in Buenos Aires, Soho in London oder Monti in Rom und das Stuwerviertel in Wien. Was haben all diese Orte gemein? Eine dunkle Vergangenheit.

Diese Orte sind ehemalige Rotlichtviertel von Großstädten. Dort tummelten sich die Außenseiter einer Gesellschaft. Meist waren die Mieten niedrig, denn niemand wollte dort wohnen. Arbeiter, Bettler, Clochard, Kriminelle und Künstler siedelten sich daher in diesen Vierteln an.

Später verwandelten sich genau diese Bezirke, wie in einem Märchen, in die angesagtesten Zonen der Stadt, die noch Raum für Kreativität und Entwicklung ließen.

Verwandlung eines Viertels

Diese Verwandlungen dauerten jedoch Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Im „verruchten“ Wiener Stuwerviertel, gleich neben dem Prater, wo der Straßenstrich jahrelang mitten im Wohngebiet akzeptiert war, könnte dieser Prozess schneller voran gehen - als gedacht.