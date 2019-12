Neues Wohnprojekt für Studenten: Für immer jung

Gemeinsam, miteinander, füreinander sind sowieso Begriffe, die bei TSH dauernd fallen. Ob im erwähnten hauseigenen Restaurant, einer gehobenen Mensa oder aber in Sachen Wäschewaschen. Die hauseigene Waschküche ist digital vernetzt, via App erfahren die Bewohner, wann die Maschine für die eigene Schmutzwäsche frei ist. „Wir wollen verschiedenste Menschen auf verschiedenen Ebenen zusammenbringen“, so Reimann. Dafür will man auch mit lokalen Netzwerken kooperieren.

Theater Herzstück des Hauses

Besonders stolz ist man aber auf ein Amphitheater als Herzstück des Hauses, ein runder Hörsaal, der zirka 140 Leute fasst. „Ein sehr spezieller Ort für Meetings, Präsentationen, Demodays oder Livestreams, wenn man die herkömmlichen Sesselreihen satt hat“, sagt Lin Reimann. Inspirierend, lässig, entspannt: noch ein paar für TSH typische Begriffe, die im Geiste alle verbinden. Ob dieses Konzept in Wien genauso wie in Amsterdam, Paris oder Berlin funktioniert, wird sich erst zeigen. Beim letzten Grätzeltreffen des Volkertviertels wurde das neue TSH-Hotel seitens der Bewohner jedenfalls mit Interesse aufgenommen, heißt es beim GB*Stadtteilmanagement Nordbahnhof / Nordwestbahnhof.

Bedarf an Studentenwohnraum

Was die Zielgruppe „Studenten“ betrifft, scheint Bedarf gegeben zu sein: Wien gilt als die größte Studentenstadt im deutschsprachigen Raum – mit ungefähr 200.000 Studierenden. Und auch die Lage des Hauses im aufstrebenden Nordbahnviertel, dem Areal des ehemaligen Nordbahnhofs und die aktuell größte Entwicklungszone Wiens, scheint gut gewählt. Bis zum Jahr 2025 sollen dort 20.000 Menschen wohnen und arbeiten.

Angebot in Wien

Dazu kommt die Nähe zum Austria Campus, dem WU-Campus und dem größten Bildungscampus Wiens mit einer Kapazität von rund 3500 Schülern. All das wissen freilich auch andere, die Konkurrenz schläft nicht: Die Zahl der Angebote privaten, studentischen Wohnens wächst, weitere ziehen nach. Und natürlich konkurriert „The Student Hotel“ mit allen Hotels und Anbietern für Coworking.

Wo die Hipster absteigen

Zwischen Luxus und „lässig“: Studentenwohnungen und HotelsAls cooles privates Studentenwohnheim gilt das „Milestone“ auf dem Campus der Wirtschaftsuni mit All-In-Miete, Dachterrasse und Gym. „The Fizz“ mit Standorten in Wien-Brigittenau und am Wiener Hauptbahnhof ist ein studentisches Wohnkonzept auf gehobenem Niveau ebenfalls mit All-in-Miete, die einen eigenen Hausmanager und eine Dachterrasse mit Outdoorküche inkludiert. Am Donaukanal entstehen im Turm 3 der Triiiple-Towers rund 670 Micro-Apartments für Studierende und Young Professionals.

DC-Tower

Und jenseits der Donau wird im DC-Tower aktuell ein Studentenwohnheim mit 700 Zimmern errichtet. Bereits seit 2018 gibt’s in der Seestadt Aspern ein Stuwo-Studentenheim. Doch auch auf dem Hotelsektor kommen in Wien innovativ-hippe Konzepte dazu. Etwa die niederländische Hotelmarke „ZOKU“, die sich mit Co-Working-Räumen an Kurz- und Langzeit-Gäste richtet. Und schließlich die schräge „Superbude“ im Stuwerviertel, ein Mix aus Hotel und Hostel mit knapp 180 Zimmern, Geplante Eröffnung: Frühjahr 2020.