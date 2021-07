Stuwerviertel: Der Markt, der wieder lebt

Eine junge Frau steigt vom Rad und kauft eine Wassermelone bei Alex Akifov. Eine andere sitzt an einem kleinen Tisch vor der Palette und trinkt eine Helga (ein Bio-Erfrischungsgetränk aus Algen) und ein Arbeiter holt sich ein halbes Brathendl bei Schneiders Geflügel: Am späten Vormittag beginnt am Vorgartenmarkt in der Leopoldstadt das geschäftige Treiben.