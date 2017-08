Durch die Nähe zum Wiener Prater zieht das Stuwerviertel in Wien-Leopoldstadt schon lange Gestalten des Rotlichtmilieus an. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gilt die Gegend als Sündenmeile. Das hat sich in die Köpfe der Bevölkerung eingebrannt – auch das wienweite Verbot der Straßenprostitution im Wohngebiet änderte nichts an der Wahrnehmung der Gegend. Das dementsprechende Gesetz trat bereits 2011 in Kraft.

Seitdem gibt es aber festgelegte Areale, wo es erlaubt ist weiterhin "auf den Strich zu gehen". Wien ist damit eine Ausnahme. In allen anderen Bundesländern ist die Anbahnung von Prostitution verboten. Überhaupt hat jedes Bundesland seine eigenen Gesetze, wenn es um Prostitution geht.

Sexarbeit in Clubs ist in Wien legal, wenn auch an strenge Auflagen gebunden. So müssen Sexarbeiterinnen alles sechs Wochen eine amtsärztliche Untersuchung durchführen lassen. Mindestens alle drei Monate ist ein Aidstest vorgeschrieben.