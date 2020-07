Warum Straches Würstel-Angebot legal ist

Wenn es darum geht, fast im Tagesrhythmus für Aufregung und Diskussionen zu sorgen, kann der Wahlkampf von Heinz-Christian Strache bis dato als durchaus gelungen bezeichnet werden. Aktueller Anlass: In den kommenden Tagen tritt der Frontmann des „Team HC“, wie berichtet, bei mehreren Veranstaltungen in Wien auf, um die nötigen Unterstützungserklärungen für sein Antreten bei der Wien-Wahl im Oktober zu sammeln. Am Mittwoch etwa in der Lugner City und im Cafe s’Häferl in Döbling.