HC Strache freut sich auf "das Duell 'David gegen Goliath'"

Strache bezieht sich dabei auf eine Umfrage des Sozialwissenschaftlers Rudolf Bretschneider nach den Gewaltausbrüchen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten. Für Strache ist klar, dass es weiterhin keine Wahlberechtigung für Nicht-Staatsbürger geben darf, denn "die Dinge die in Wien falsch laufen zeigen das."

Der Parteichef des Teams HC Strache bringt sich in Sachen Wahlkampfthemen, wenig überraschend, in Position: schlechte Deutschkenntnisse, Import von Kulturkonflikten und andere Themen rund um Nicht-Österreicher: "Wir werden am 11. Oktober ordentlich in Position gehen, denn es braucht eine politische Kraft in Wien, die dem Multi-Kulti-Traum entgegen tritt."

Angriff auf Grüne Pläne

Zudem kritisiert Strache unter anderem den geplanten Pool am Wiener Gürtel, das Parkpickerl und das Autoverbot in der Innenstadt. Alles Themen der Grünen in Wien. "Es ist wichtig, dem grünen Verbotswahn entgegenzutreten. Aus diesem Grund fordern wir ein kostenloses Parkpickerl."