Strache: "Wien braucht einen Rechtsruck"

Einem scheinen die jüngsten Krawalle rund um Kurden-Demos in Favoriten gerade recht zu kommen: Heinz-Christian Strache, der mit seiner neu gegründeten Liste Team HC Strache bei der Wahl im Oktober um den Einzug in den Wiener Landtag kämpft. Ein gefundenes Fressen für den Ex-FPÖ-Parteichef, der nun gegen die in seinen Augen „gescheiterte Integrationspolitik“ der rot-grünen Stadtregierung wettern kann. „In Wien braucht es einen Rechtsruck“, betont er am Donnerstag vor Medienvertretern.

So auch in der Wohnbau-Politik, in der Strache Deutschkenntnisse als Voraussetzung für die Vergabe von Sozialwohnungen fordert.