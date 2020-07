Favoriten: Wahlkampfthema Integration behindert Problemlösung

Dass die ÖVP erneut den politischen Islam thematisiere, sei daher eine glatte Themenverfehlung. „Das Problem sind 300 bis 400 perspektivenlose Pubertierende mit sozialen Problemen“, schätzt Gördü. Neben der Ausforschung der Rädelsführer sei nun „kultursensible Sozialarbeit“ gefragt. Er meint damit Sozialarbeiter aus den eigenen Reihen - die Jugendliche, die den Wolfsgruß zeigen oder Sympathie für Erdogan erkennen lassen, nicht als kleine Faschisten abstempeln. Und die von Jugendlichen als Autorität anerkannt würden.

SPÖ-Stadtrat gibt ÖVP-Innenminister recht

Um die Jugend vor extremistischen Einflüssen zu schützen, will auch Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die mobile Jugendarbeit in Favoriten verstärken. Und er gibt ÖVP-Innenminister Karl Nehammer (der wie Integrationsministerin Susanne Raab nach Drohungen infolge der Favoriten-Randale unter Polizeischutz steht) recht: Nun gelte es, die Hintermänner der Ausschreitungen auszuforschen.

Zugleich streicht Czernohorszky hervor, dass Wien mehr Geld in Integrations- und Jugendarbeit investiere als jedes andere Bundesland. "Wir haben das dichteste Netz an außerschulischer Jugendarbeit in Europa, ein von der Europäischen Kommission als Best-Practice ausgezeichnetes Integrationsprogramm für Neuzugewanderte mit Orientierungs-, Werte- und Deutschkursen." Zusätzlich bedürfe es der Einberufung des Bundesnetzwerks für Deradikalisierung und Extremismusprävention im BVT.

Völlig unangebracht sei es im Moment, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, saft Czernohorszky in Richtung Wiener ÖVP. Und mit der Meinung steht er nicht alleine da.

"Sachliche Debatte ist nicht möglich"

Der Politologe Thomas Schmidinger betrachtet es mit Sorge, dass ausgehend von den Ereignissen in Favoriten das Thema Integration in den Wahlkampf gezogen wird. „Eine sachliche Debatte ist so nicht möglich.“

Er warnt davor, die Verantwortung für die jüngsten Zwischenfälle rein bei der Stadt Wien oder dem Bund zu suchen. Dafür sei das Thema Integration als klassische Querschnittsmaterie auf zu viele Institutionen auf beiden Ebenen verteilt. „So ist dafür auf Bundesebene seit mittlerweile 20 Jahren die ÖVP zuständig. Sie kann also nicht so tun, als ob Integration allein die Sache der Stadt Wien ist.“