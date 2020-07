Brennpunkt oder Familienbezirk? Die zwei Favoriten

Trennlinie Gudrunstraße

Hinter dem Hauptbahnhof, im neuen Sonnwendviertel, kennt man solche Probleme weniger. An die 50er-Jahre-Bauten mit schmutzig-beiger Fassade an der Gudrunstraße schließen schicke Neubauten und ein großer Park an. Die Straße ist wie eine Trennlinie durch den Bezirk. „Das ist hier ein anderer Stadtteil – definitiv“, meint Sebastian, der in Richtung Laaer Berg wohnt. „Man merkt, dass ins Sonnwendviertel eher Bobos hingezogen sind.“