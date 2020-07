"PKK ist nach Wien umgezogen": Erdoğan-Presse attackiert Kurz

In der ebenfalls regierungstreuen Zeitung Yeni Safak wurde der Vorwurf erhoben, Österreich habe die ganze PKK-Führung eingeladen: „Kandil ist nach Wien umgezogen“, lautete die Schlagzeile des Blattes in Anspielung auf das Hauptquartier der PKK in den nordirakischen Kandil-Bergen. Die PKK gerate in der Türkei und im Irak immer mehr unter Druck, hieß es in der Zeitung Yeni Safak. Deshalb versuche die Terrororganisation, sich „mit Unterstützung europäischer Länder auf den Beinen zu halten“.

Vorangegangen waren schwere Beschuldigungen Ankaras gegen Wien. Bei der Einbestellung des Vertreters der österreichischen Botschaft hatte sich dieser anhören müssen, dass die Alpenrepublik im Kampf gegen den Terrorismus mehr Ernsthaftigkeit an den Tag legen müsse, meldete Aksam am Dienstag. Österreich solle das Thema nicht „zum Stoff für politischen Populismus machen“.