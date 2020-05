Höbarts fliegender Wechsel: Strache zählte mehr als die FPÖ

Zu diesem Zeitpunkt gärte es aber bereits in der Landespartei. Vor allem wegen Höbarts Umgang mit Parteimitgliedern. Beim Landesparteitag in Wiener Neustadt folgte schließlich eine drastische Abmahnung durch die Delegierten. Eine Streichorgie hatte zur Folge, dass Höbart aus allen Vorstandsfunktionen in der Landespartei fiel. Der nächste Schlag folgte dann bei der Nationalratswahl 2019. Höbart wurde von seiner Partei so schlecht gereiht, dass er es nicht mehr in das Parlament schaffte.