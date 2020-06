Wie Strache vor der Wahl ins Rathaus einziehen könnte

Wie ein Gespenst macht derzeit in den Wiener Rathausgängen ein Gerücht die Runde: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will nicht die Wien-Wahl im Oktober abwarten, sondern vorher schon, wohl bereits im Juni, als Mandatar in den Wiener Gemeinderat einziehen.

Damit würde er zu jenem Wirkungsort zurückkehren, an dem in den 90er-Jahren seine Polit-Karriere begann, welche im Vorjahr mit dem Ibiza- und Spesenskandal jäh in den Abgrund führte.