Gewaltiges Chaos um halb fertiges Ibiza-Video

Die SOKO Ibiza/Tape fuhr am Pfingstwochenende Sonderschichten. Das sichergestellte Material zum Ibiza-Video besteht aus sieben Video-Sequenzen und verschiedensten Audioaufnahmen, die erst vor wenigen Tagen zunächst einmal grob geordnet wurden. Oft ist nicht einmal zu verstehen, ob Gudenus oder der Lockvogel etwas sagen. Deshalb musste das nun wochenlang aufbereitet werden.

Frühestens Ende dieser, Anfang nächster Woche wird es Laut KURIER-Informationen zumindest eine erste Abschrift des Materials geben, das Ende April in der Steckdose eines (mittlerweile ehemaligen) Feuerwehrmannes aus Wiener Neustadt gefunden wurde. Dann muss es an die Staatsanwaltschaft, von dort ans Justizministerium, von dort an das Parlament und dann an den Ausschuss weitergeleitet werden.