Ibiza-U-Ausschuss bekommt komplettes Video zu sehen

Ein gutes Jahr lang war das wohl meistgesuchte Video Österreichs in einer Steckdose versteckt. Ende April konnten Ermittler der Soko Tape das gesamte Material des Ibiza-Videos, in dem Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus die Republik an eine vermeintliche Oligarchennichte zu verscherbeln gedachten, auf einer Speicherkarte eines Feuerwehrmannes sichergestellt werden.

Auf die Spur des Niederösterreichers kamen Beamte durch ein Handy, das in einer fremden Wohnung gefunden wurde und auf dem bereits im Jänner Teile des Videos sichergestellt werden konnten.