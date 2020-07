Demo-Unruhen: Laut Umfrage orten 70 Prozent Parallelgesellschaften

Bretschneider präsentierte am Dienstag bei einem Termin mit Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zudem eine Studie zu "sozialen Brennpunkten", die ebenfalls vom ÖIF in Auftrag geben wurde. Bei der Ende 2019 begonnenen qualitativen Studie, die im Februar abgeschlossen wurde, wurden in Wien 1.000 Personen befragt. 70 Prozent der Teilnehmer meinten dabei, dass sie in der Bundeshauptstadt soziale Brennpunkte wahrnehmen. Das Bewusstsein sei in den Flächenbezirken am größten, aber auch innerhalb des Gürtels zu finden, so Bretschneider.