Wien-Favoriten: Geladene Stimmung vor der Kurden-Demo

Auf KURIER-Anfrage sagte die Wiener Polizei, dass das Gefahrenpotenzial am Freitag schwer einzuschätzen sei. Man müsse aber auf alles vorbereitet sein. Zusätzlich befand sich Innenminister Karl Nehammer seit Donnerstag in intensiven Gesprächen mit einer Sonderkommission, die nun die Untersuchungen bezüglich einer Einmischung der Türkei führen soll. Auch der Verfassungsschutz BVT ist beteiligt.

Welche konkreten Hinweise die Ermittler auf die Spur des türkischen Geheimdienstes gebracht haben, ist vorerst noch nicht bekannt. Am Freitag will der Innenminister aber in einem Pressegespräch dazu Stellung nehmen.