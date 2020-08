Wohnsitz-Causa: Gericht bestätigt Straches Wahlrecht erneut

Der Weg zur Wahlurne ist frei für Heinz-Christian Strache. Nachdem das Wiener Verwaltungsgericht am Freitagnachmittag auch den zweiten Einspruch - den der linken Kleinpartei Wandel - ablehnte, ist nun endgültig klar, dass der Spitzenkandidat der "Liste HC Strache" bei der Wien-Wahl am 11. Oktober seine Stimme abgeben darf.

Damit dürfte auch seiner Kandidatur nichts mehr im Wege stehen. Denn das passive Wahlrecht basiert auf dem aktiven.

Das Erkenntnis selbst wurde vom Verwaltungsgericht bis dato noch nicht veröffentlicht, da dem Vernehmen nach Straches Anwalt nicht erreichbar war. Damit das Gericht das Schriftstück online veröffentlichen kann, müssen alle Betroffenen die Zustellung der Entscheidung bestätigt haben.

Weg zum Höchstgericht wäre möglich

Ein erstes Begehren, Strache aus dem Wählerverzeichnis für die Gemeinderatswahl zu streichen, wurde bereits am Donnerstag abgewiesen. Laut Dieter Kolonovits, Präsident des Verwaltungsgerichts, liegen insgesamt nur zwei Beschwerden gegen die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde vor. Diese hatte am Montag Straches aktives Wahlrecht in Wien bestätigt und es als erwiesen angesehen, dass der Ex-Vizekanzler im dritten Bezirk und nicht in Klosterneuburg (NÖ) wohnt.

Die Beschwerdeführer - Wandel-Spitzenkandidat Christoph Schütter und eine weitere Person - haben zwar noch die Möglichkeit, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. Auf den Wahlkalender hätte das aber keine Auswirkungen.

Ein ebenfalls aufgrund einer Sachverhaltsdarstellung von Wandel laufendes Meldeverfahren hat keine Auswirkung auf die Kandidaturfrage. Denn die Entscheidung darüber fällt erst später und hat keine rückwirkenden Folgen.